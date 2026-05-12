Молодым красноярцам предлагают стать бригадирами Трудового отряда

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске стартовал набор молодых людей на работу в городских молодежных проектах. Юношам и девушкам предлагают стать бригадирами Трудового отряда главы города и инструкторами проекта «Лето в Красноярске».
В новом сезоне Трудового отряда будут работать мобильные, озеленительные, вожатские, художественные и зоозащитные бригады. Бригадиры станут наставниками для команд из 5−15 подростков: они будут помогать участникам адаптироваться, организовывать рабочий процесс и следить за безопасностью.
Рабочий день бригадиров продлится с 9:00 до 13:00, заработная плата составит от 29 тысяч рублей. Такой график позволяет совмещать работу с учебой или практикой. Кроме того, у участников есть возможность карьерного роста — со временем можно стать командиром районного отделения.
Кандидатам необходимо быть старше 18 лет, иметь полное среднее или среднее профессиональное образование, а также отсутствие судимости. Подать заявку можно через онлайн-анкету или в официальной группе Трудового отряда в социальной сети «ВКонтакте».