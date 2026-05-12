В понедельник, 11 мая, в Ростовской области ликвидировали восемь техногенных пожаров

В понедельник, 11 мая, в Ростовской области потушили восемь техногенных пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Пожарно-спасательные подразделения спасли одного человека. Также специалистов привлекали к ликвидации последствий пяти ДТП. Погибли два человека.
На места выезжали 192 человека, 48 единиц техники.
