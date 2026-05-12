Вратарь ФК «Пари НН» Медведев наорал на болельщиков после поражения от ЦСКА

Никита Медведев, вратарь ФК «Пари НН», выразил бурное недовольство фанатами клуба сразу после завершения поединка 29-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА. Об этом пишет ряд спортивных изданий.
Матч, проходивший в Нижнем Новгороде, закончился победой московской команды со счетом 2:1. Примечательно, что оба мяча в ворота «Пари НН» влетели на последних минутах игры. Команда продолжает находиться в опасной зоне, непосредственно ведущей к вылету из РПЛ.
Причиной возмущения Медведева стал баннер, на котором было изображено фото предыдущего тренера клуба Алексея Шпилевского. Вратарь заявил, что на трибунах таким болельщикам нет места.
Стоит отметить, что недавно пост главного тренера покинул Алексей Шпилевский, а его место занял Вадим Гаранин, который также прокомментировал матч с ЦСКА. Гаранин признал, что психологический фактор, особенно в периоды неудачных выступлений, может оказывать существенное влияние на команду.
Следующим соперником «Пари НН» станет казанский «Рубин».
Ранее Глеб Никитин оценил шансы ФК «Пари НН» на сохранение места в РПЛ.