Шесть паводковых участков остаются под контролем в Новосибирской области

С начала паводкового сезона в регионе зафиксировано 108 подтоплений. 102 из них уже полностью ликвидированы, ещё шесть остаются в работе.
На данный момент на одном участке дороги наблюдается перелив воды, на пяти — движение транспорта закрыто полностью. Это дороги в Купинском, Доволенском и Чулымском районах: вблизи сёл Новоключи, Хромовский, Волковский, Петровский и Золотая Грива.
Спасатели и дорожные службы продолжают работу по откачке воды и восстановлению проезда. На всех проблемных участках установлены предупреждающие знаки и сигнальные столбики — чтобы водители не рисковали и выбирали объездные пути.