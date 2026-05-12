Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 1,2 килограмма ртути разлилось на складе под Смолевичами — что говорит МЧС

Под Смолевичами вызвали спасателей из-за деформированной резиновой емкости с ртутью.

Источник: Комсомольская правда

В Смолевичском районе спасателей МЧС вызвали из-за обнаруженной на складе предприятия пролитой ртути. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасателей вызвали на территорию предприятия в агрогородке Барсуки. Работники склада обнаружили пролитую на полу ртуть, а также деформированную резиновую емкость, в которой до этого находилось вещество.

Первоначальный анализ воздуха показал наличие паров ртути. Спасатели МЧС собрали примерно 1,2 килограмма пролитой ртути. После чего провели повторные замеры воздуха, которые уже не выявили превышения допустимых норм.

— Пострадавших нет. Угроза для людей и окружающей среды отсутствует, — прокомментировали в МЧС.

Тем временем пожар в Чернобыльской зоне отчуждения Украины взят на контроль в Беларуси.

Ранее белорусские власти предупредили об угрозе трансграничного пожара с территории Украины: «В готовности к худшему сценарию».

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше