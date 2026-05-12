Как защитить молодые посадки от возвратных заморозков?

Возвратные заморозки — привычное явление для России, особенно для регионов Урала и Сибири. Оно связано с переходом от весны к лету. Даже после установления тепла, температура может резко упасть ниже ноля. Начинающих дачников резкое похолодание может напугать: неужели молодые посадки теперь погибнут? На самом деле, защита от заморозков существует и она не требует больших затрат, узнал krsk.aif.ru.
Когда возможны возвратные заморозки?
«Заморозки, как правило, наступают в начале-середине мая. Грядки первую пару недель стоит укрывать на ночь. Для этого подойдёт спанбонд, натянутый на каркас из металлических дуг, или плёнка. Они могут защитить не только от холода, но и от ветра, солнца, птиц. В жаркий день их нужно приоткрывать, а на ночь — закрывать», — рассказывает специалист Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Екатерина Казанова.
Когда установится стабильное тепло, материал следует убрать, а почву — замульчировать, то есть покрыть её слоем специального материала. Это поможет сохранить влагу, подавить сорняки и создать среду для полезной микрофлоры.
Как сделать лунки для рассады?
Екатерина Казанова поделилась двумя полезными советами для огородников. Чтобы сделать лунки для рассады идеально ровными, просто прижмите лоток для яиц к влажной земле на грядке. А для равномерного посева семян можно использовать обычный лист бумаги. Сложите его пополам, насыпьте немного семян и, слегка постукивая пальцем, распределяйте их рядками.
Также помните о севообороте. Не высаживайте одни и те же культуры на одном месте несколько лет подряд: это истощает почву и привлекает вредителей.
