Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

5 БПЛА сбили в Воронежской области ночью 12 мая

Сирены звучали в четырех муниципалитетах Воронежской области.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, сколько беспилотников сбили военные ночью 12 мая в Воронежской области. Об этом в 8.07 вторника сообщил глава региона Александр Гусев.

— Минувшей ночью дежурные силы ПВО в небе над тремя районами уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, — отметил губернатор.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, сирены звучали в четырех муниципалитетах. Опасность атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона. Соблюдайте рекомендации спасателей. Если увидели БПЛА, сразу уходите из зоны его видимости и звоните 112, чтобы уточнить его координаты.

ОБНОВЛЕНИЕ: Отбой опасности атаки БПЛА объявили в 8.34 вторника.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше