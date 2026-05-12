5 БПЛА сбили в Воронежской области ночью 12 мая

Стало известно, сколько беспилотников сбили военные ночью 12 мая в Воронежской области. Об этом в 8.07 вторника сообщил глава региона Александр Гусев.
— Минувшей ночью дежурные силы ПВО в небе над тремя районами уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, — отметил губернатор.
ОБНОВЛЕНИЕ: Отбой опасности атаки БПЛА объявили в 8.34 вторника.
