Хоценко призвал омичей голосовать за объекты благоустройства на Госуслугах

Принять участие в голосовании могут жители области старше 14 лет. Сделать это можно на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» или с помощью волонтеров. Кампания продлится до 12 июня. Виталий Хоценко призвал омичей активнее включаться в процесс выбора территорий для обновления.