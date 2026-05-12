В России разработали систему для продления срока службы электрокаров

В любом из вариантов протекание электрического тока через внутреннее сопротивление элементов ЛИБ приводит к преобразованию электрической энергии в тепловую и равномерному нагреву их объема без возникновения температурного градиента и влияния на эксплуатационный ресурс аккумулятора. Ключевым научным решением является использование высокочастотного диапазона 5−15 кГц и выше: на этих частотах омическое сопротивление батареи стабильно и не зависит от температуры, что полностью исключает риск образования литиевого покрытия на электродах — главной причины деградации аккумуляторов при низкотемпературном нагреве. В плюсах разработки также значатся скорость нагрева до 10,0 градусов/мин, увеличение скорости зарядки почти в 2,5 раза по сравнению с неподогретым аккумулятором при тех же низких температурах и КПД более 90%.