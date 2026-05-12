Что за оповещение звучит в Красноярске 12 мая 2026?

«Внимание! Говорит оперативный дежурный администрации города Красноярска! Уважаемые жители! Введён особый противопожарный режим. Запрещается использование открытого огня на территории города, участках садоводства или огородничества. Нельзя разводить костры, сжигать мусор, траву, листву и иные отходы. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. При пожаре звоните 101 или 112», — говорится в сообщении.