Что за оповещение звучит в Красноярске 12 мая 2026?

В Главном управлении по ГО, ЧС и ПБ Красноярска рассказали подробности.
12 мая жители Красноярска слышат оповещение по громкой связи — но не все могут разобрать его смысл. О чём говорится в сообщении?
Как пояснила корреспонденту krsk.aif.ru ведущий специалист Главного управления по ГО, ЧС и ПБ Красноярска Виктория Шубникова, гражданам напоминают об особом противопожарном режиме, предполагающем ряд ограничений.
«Внимание! Говорит оперативный дежурный администрации города Красноярска! Уважаемые жители! Введён особый противопожарный режим. Запрещается использование открытого огня на территории города, участках садоводства или огородничества. Нельзя разводить костры, сжигать мусор, траву, листву и иные отходы. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. При пожаре звоните 101 или 112», — говорится в сообщении.
Оповещение будет звучать дважды в день — в 11:00 и 16:00. Трансляции планируется проводить до 31 мая 2026.
Напомним, особый противопожарный режим ввели в Красноярском крае 8 мая 2026.