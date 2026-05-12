Рёв моторов и 3,5 тысячи байкеров: как в Хабаровске открыли мотосезон-2026 (фоторепортаж)

Открытие мотосезона прогремело ярче первых майских гроз. Три с половиной тысячи байкеров посвятили мотопробег 81-й годовщине Победы, и «МК в Хабаровске» собрал самые сочные кадры этого ревущего дня — от блеска хрома до искренних объятий большой дальневосточной мотосемьи.
Слышите? Это не просто гул — это низкий, утробный бас трёх с половиной тысяч двигателей, от которого вибрирует асфальт и замирает дыхание. Солнце играет на лакированных баках, кожа курток скрипит в такт рукопожатиям, а ветер доносит запах бензина вперемешку с весенним ароматом распустившейся черёмухи.
Фотографы охотились за лучшим ракурсом по всей длине колонны: от старого терминала аэропорта до «Арены Ерофей», где детей уже катали на раритетных советских мотоциклах, а опытные байкеры заводили двигатели так, что в груди отдавалось. Как Хабаровск открывал мотосезон — смотрите в нашем фоторепортаже.