Сенатор Мурог пояснил, какие категории льготников имеют право на бесплатное протезирование у стоматолога

В законодательстве закреплено право отдельных категорий граждан на дорогостоящую услугу за счет государства.

Герои Советского Союза и России, полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы, а также отдельные категории военных и силовиков могут бесплатно обращаться к стоматологам для протезирования зубов. Об этом в интервью RT рассказал сенатор Игорь Мурог.

Как пояснил эксперт, военные пенсионеры имеют возможность получить такую услугу по выслуге лет — после 20 лет службы. Однако это право наступает, если военнослужащий уволился в соответствии с возрастом или по состоянию здоровья.

«Внеочередное протезирование предусмотрено для пациентов с тяжёлыми заболеваниями, например, онкологией челюстно‑лицевой области, — при наличии соответствующих медицинских документов. На региональном уровне субъекты России могут расширять перечень льготников: зачастую в него включают ветеранов труда, пенсионеров, малоимущих граждан и другие категории», — напомнил парламентарий.

В зависимости от региона стоимость услуги может отличаться. По данному вопросу нужно уточнять условия через госуслуги или в органах соцзащиты.