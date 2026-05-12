КНБ провел масштабную спецоперацию: изъяты автоматы, гранатомет и сотни боеприпасов по стране

По данным Комитета, всего изъято 63 единицы, в их числе 4 автомата Калашникова, 38 ружей, 20 пистолетов, реактивный штурмовой гранатомет «РШГ-2», а также 4 гранаты и 188 боеприпасов.
Кроме того, в Восточно-Казахстанской области обнаружено и изъято промышленное взрывчатое вещество общим весом 346,5 килограмма.
Также отмечено, по указанным фактам проводятся оперативно-следственные действия.
Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
27 апреля сообщалось, что КНБ провел задержания в двух городах. Тогда была пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконном сборе и распространении персональных данных казахстанцев.