Тревога в Белом доме — Минздрав США заговорил об угрозе вымирания из-за спермы

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший заявил о резком ухудшении репродуктивного здоровья американцев. По его словам, количество сперматозоидов у мужчин за последние десятилетия сократилось почти вдвое.
Резонансное заявление прозвучало во время мероприятия в Белом доме, посвященного вопросам материнского здоровья. Кеннеди-младший назвал происходящее «экзистенциальным кризисом» для США.
По словам главы американского Минздрава, в 1970 году показатели мужской фертильности были примерно в два раза выше, чем у современных подростков.
Кеннеди связал ухудшение ситуации с ростом хронических заболеваний, ожирением, изменением питания и воздействием химических веществ. Отдельно он упомянул пестициды и соединения, способные влиять на гормональную систему человека.
После выступления министра в научной среде вновь вспыхнули споры вокруг темы мужской фертильности.
Основанием для заявлений Кеннеди стал международный метаанализ, опубликованный в 2022 году. Его авторы пришли к выводу, что средняя концентрация сперматозоидов у мужчин с 1970-х годов снизилась более чем на 50 процентов.
При этом часть ученых считает подобные оценки слишком категоричными. Специалисты напоминают, что методы исследования спермы за десятилетия заметно менялись, а полноценных данных по подросткам остается мало.
Кроме того, эксперты отмечают, что показатели разных поколений не всегда можно напрямую сравнивать между собой.
Несмотря на споры, тема мужской фертильности в последние годы стала одной из самых обсуждаемых в американской медицине. На фоне снижения рождаемости власти США все чаще называют проблемы репродуктивного здоровья угрозой национального масштаба.
