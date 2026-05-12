Свет и горячую воду отключат на трех нижегородских улицах 12 мая

Здания на трех улицах Нижнего Новгорода оставят без электричества и горячей воды во вторник, 12 мая. Отключения связаны с проведением плановых работ на сетях ЖКХ. Об этом сообщили в городском управлении ГОЧС.
В 09:00 свет погаснет на Гордеевской, 107. Энергоснабжение по этому адресу возобновят в 14:00.
В домах с номерами 19/3, 15а, 19/2, 17 на улице Маршала Голованова в 09:30 отключат горячую воду. Коммунальные службы завершат работы на системах ЖКХ в 14:30.
На ул. Максима Горького, 160 горячее водоснабжение приостановят в 10:00. Возобновить подачу ресурса планируется в 13:00.
