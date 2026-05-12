Талия Минуллина рассказала, в чем сложность организации «КазаньФорума»

«XVII Международный экономический форум “Россия — Исламский мир: КазаньФорум 2026” уже через несколько дней запустит серию мероприятий в рамках присвоенного на 2026 год Казани статуса культурной столицы исламского мира. С 12 по 17 мая Форум объединит обширную трехдневную деловую программу, в рамках которой состоятся 143 сессии по 20 тематическим трекам», — сообщила она.
Минуллина добавила, что мероприятия пройдут по всему городу. В деловую программу войдут три пленарных заседания, три выставки, форум молодых дипломатов, медиафорум, две межправительственные комиссии, две встречи сопредседателей комиссий, заседания Российско-Малазийской рабочей группы и Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». К событиям культуры относятся съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), показ благопристойной моды. Также подготовили спортивно-зрелищную программу со скачками и чемпионатом жокеев.
«Все перечисленное нужно было придумать без повторов с прошлыми годами, согласовать, организовать, проконтролировать, решать возникающие проблемы оперативно на местах, после завершения все вернуть в первозданный вид, подвести итоги, сравнить с прошлым годом и в перспективе проследить выхлоп», — отметила Талия Минуллина.
Особое внимание уделяется проверке участников службой безопасности, аккредитации и расселению гостей.
«Нужно организовать им [участникам] программу пребывания, подготовить сопровождающего, который будет следить за временем и решать все вопросы подопечного, и потом в целости и сохранности отправить [гостей] домой — вот в чем заключается сложность организации такого крупнейшего международного мероприятия, как “КазаньФорум”, который вот уже в четвертый раз пройдет в федеральном статусе», — сказала глава АИРа РТ.
Вся эта работа проводится для расширения экономических связей со странами исламского мира, чтобы экономика Татарстана позволяла делать социальные программы для населения, заключила Минуллина.