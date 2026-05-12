Чем библиотеки Волгограда удивляют читателей

Звенящая тишина читальных залов осталась в прошлом — современные библиотеки Волгоградской области превратились в место, где рисуют портреты в духе Виктора Лосева, устраивают дефиле и запускают клубы любителей винила. Как прошла «Библионочь-2026», зачем студенты ВГСПУ возрождали атмосферу легендарного художника и как в регионе открыли уже 16 модельных библиотек с новейшей техникой, выяснял корреспондент «Аргументы и Факты — “Нижнее Поволжье” в рамках проекта “На одном языке”.
Читали, рисовали и пели.
Конкурсы и концерты, встречи с писателями и членами книжных клубов, выставки и показы фильмов, мастер-классы и творческие лаборатории, игры и олимпиады — в каждой из библиотек региона еженедельно происходит масса событий.
Взять хотя бы недавно завершившуюся «Библионочь-2026», когда во всех библиотеках Волгоградской области развернулась обширная культурно-историческая программа. Так, в областной научной библиотеке им. Горького среди прочих событий проходил Генеалогический диктант.
«Мне очень важно, чтобы дети интересовались своими корнями, узнавали больше о нашем роде, предках, и этот диктант очень нам помог, — рассказала волгоградка Марина Аксёнова. — Заодно мы посетили и выставки, что проходили в “Библионочь”».
Одна из них была необычной. Студенты Института художественного образования ВГСПУ воссоздавали атмосферу, в которой работал прославленный волгоградский художник Виктор Лосев, и рисовали портреты посетителей. Она так и называлась «Вселенная художника Виктора Лосева».
«Все волгоградцы знают, что наш знаменитый земляк воистину народный художник — Лосев рисовал прямо на улице, — говорит ещё одна посетительница библиотеки Анна Назаренко. — Он как бы сливался воедино с родным городом, его людьми, за что его так любили. Спасибо большое студентам, что они смогли возродить истинный “лосевский” дух, атмосферу, в которой творил этот удивительный человек».
Выступления артистов и мастер-классы, показ коллекции русских народных костюмов и экскурсии, фотозоны, музыкальные концерты и многое другое — в этот день в библиотеке можно было найти очень много увлекательного и познавательного.
Ярким креативом отличилась в этот день и Волгоградская областная библиотека для молодёжи. Чего стоило только одно дефиле «Сказочные россыпи» — показ коллекции костюмов, сочетающих национальные традиции и современные тенденции. Знатоки могли блеснуть этнографическими знаниями в ходе квиза «Единый маршрут», и все вместе потом подпевали на концерте «Венок дружбы» — это было музыкальное и танцевальное путешествие по традициям народов России. И здесь же прошла встреча популярного винилового клуба «1000 пластинок», посвящённая мелодиям и ритмам народов России.
Разумеется, был настоящий библиопраздник и для детей — Волгоградская областная детская библиотека виртуально знакомила мальчишек и девчонок с регионами страны, бытом, традициями и обычаями разных народов. Были игры, танцевальные и конкурсные программы, мастер-классы по народным промыслам и танцам.
«Очень помогает в учёбе».
При всём обилии событий в библиотеках не забывают о главном, ради чего все это придумывается и проводится, — о книге и чтении. Во всех библиотечных очагах культуры в этот день говорили о книгах, которые обязательно стоит прочесть, а в детской библиотеке провели мастер-класс для родителей по мотивации детей к чтению.
«У меня сын очень любит “молодёжку”, так он называет библиотеку для молодёжи, — рассказывает жительница Волгограда Ольга Акимова. — Тем более что сейчас там кладезь не только печатных книг, но и можно получить очень много чего в электронных библиотеках — ему это здорово помогает в учёбе. Да и экономия получается: не приходится подписываться на онлайн-платформы, в библиотеке столько хороших книг в свободном доступе. Я сама предпочитаю жанр нон-фикшн, постоянно ищу книги из этой области, и не всегда мой выбор удачный. Как-то увидела, что на сайте “молодёжки” есть целый раздел с рекомендациями по книгам из самых разных областей, от научных до художественных. Открыла раздел “Нон-фикшн” и была очень рада — чёткие, толковые рекомендации по выбору лучших книг, их краткие аннотации, сразу можно понять, что тебе интересно, а на что не стоит тратить время».
В той же молодёжной библиотеке сейчас запланирован целый ряд событий и выставок — это лекции о Алексее Маресьеве, сатирические плакаты времён войны, лекция с мастер-классом, посвящённая собакам на линии военного огня, и знакомство с фильмом «Подольские курсанты» (16+). А самые креативные могут создать свой ролик на тему современной библиотеки и поучаствовать в конкурсе.
В библиотеке проходят балы, посвящённые книжным вселенным, здесь устраивают театрализованные представления, костюмированные шоу, интеллектуальные квартирники, обсуждения любимых книг — в общем, есть из чего выбрать.
Сразу 12 конкурсов предлагает для детей и подростков детская областная библиотека — это и литературные, и на тему космоса, и интернет-конкурс «Читаем всей семьёй», стихов и песен, прикладного творчества.
«У меня ребёнок очень любит читать, и так приятно было, когда он недавно даже попытался написать рассказ на конкурс, что проводила детская библиотека, — рассказала волгоградка Ирина Позниченко. — Всё придумал сам, так старался, и мы все очень радовались, ведь сейчас сложно посадить ребёнка за книжку».
Красивые и современные.
А ещё современная библиотека — это к тому же и очень удобно. Книги можно заказывать и продлевать онлайн, также в электронном виде получать консультации сотрудников библиотеки.
Но не нужно думать, что библиотечные центры активно действуют лишь в столице области. В районных центрах и сельских поселениях библиотеки также продолжают работать, их фонды пополняются, а здания модернизируются.
Так, в Волгоградской области действует уже 16 современных модельных библиотек. Например, в конце 2025 г. такое новое пространство открылось в р.п. Быково на базе Центральной детской библиотеки. Причём это уже вторая такая библиотека в районе, созданная благодаря региональному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».
«Здесь очень красивый интерьер, приятно находиться, — рассказала местная жительница Ольга Иванова. — Ребёнку нравится уголок для настольных игр, арена для любознательных. Есть наборы для конструирования, ноутбук для виртуальной реальности, 3D-ручки для детского творчества».
Самое главное, что книжный фонд модельной библиотеки обновился сразу почти на 4 тыс. экземпляров. При этом в регионе в конце 2025 г. открылись ещё две такие современные библиотеки — на базе Жирновской центральной районной библиотеки и Центральной городской детской библиотеки Камышина.
А в 2026 г. обновление ждёт центральную районную библиотеку в Николаевском районе, межпоселенческую центральную библиотеку в Котельниково, библиотеку-филиал № 3 в Волжском и детскую библиотеку в Дубовке.