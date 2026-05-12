Арестованного мэра Уфы госпитализировали из-за боли в сердце

Суд арестовал Ратмира Мавлиева 30 апреля. Затем его перевели под домашний арест. По версии следствия, чиновник организовал схему по выводу санатория «Радуга» из муниципальной собственности, оформив участок на руководителей уфимского застройщика. Мэра обвиняют в получении 10 млн руб. взятки. Еще одно обвинение — незаконный сбор от рекламных агентств более 30 млн руб. для покупки автомобиля Lexus.