Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитики подсчитали, сколько россияне в среднем тратят на импульсивные покупки на маркетплейсах

Более половины участников исследования признали, что понимают избыточность таких расходов и периодически пытаются их сократить.

Каждый третий россиянин считает импульсивные покупки на маркетплейсах своей вредной привычкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование* «Выберу.ру».

По данным аналитиков, такие незапланированные траты обходятся россиянам в среднем в 11,2 тыс. рублей в месяц. Медианный показатель составил 8,5 тыс. рублей. Чаще всего импульсивные покупки совершают молодые люди до 25 лет. В этой группе о такой привычке сообщили 46% опрошенных. Среди россиян от 26 до 34 лет показатель составил 38%, а среди людей старше 45 лет снизился до 19%.

Более половины участников исследования признали, что понимают избыточность таких расходов и периодически пытаются их сократить. При этом больше четверти опрошенных испытывают чувство вины после покупок, но не меняют свое поведение.

Среди тех, кто пытался бороться с лишними тратами, часть использует финансовое планирование и лимиты. Другие временно отказываются от покупок, удаляют приложения маркетплейсов или выбирают более дешевые способы потребления.

В исследовании приняли участие 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 60 лет. Целью опроса было выявить самые распространенные модели необязательных трат.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.