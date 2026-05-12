Аналитики подсчитали, сколько россияне в среднем тратят на импульсивные покупки на маркетплейсах

Каждый третий россиянин считает импульсивные покупки на маркетплейсах своей вредной привычкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование* «Выберу.ру».
По данным аналитиков, такие незапланированные траты обходятся россиянам в среднем в 11,2 тыс. рублей в месяц. Медианный показатель составил 8,5 тыс. рублей. Чаще всего импульсивные покупки совершают молодые люди до 25 лет. В этой группе о такой привычке сообщили 46% опрошенных. Среди россиян от 26 до 34 лет показатель составил 38%, а среди людей старше 45 лет снизился до 19%.
Более половины участников исследования признали, что понимают избыточность таких расходов и периодически пытаются их сократить. При этом больше четверти опрошенных испытывают чувство вины после покупок, но не меняют свое поведение.
Среди тех, кто пытался бороться с лишними тратами, часть использует финансовое планирование и лимиты. Другие временно отказываются от покупок, удаляют приложения маркетплейсов или выбирают более дешевые способы потребления.
В исследовании приняли участие 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 60 лет. Целью опроса было выявить самые распространенные модели необязательных трат.
