Новый путеводитель отправит туристов в путешествие по прошлому Хабаровского края

Краткий туристический справочник по историческим объектам региона выпустили в Хабаровском крае. Издание позволит совершить путешествие в прошлое края с помощью основных указанных исторических эпох, отмечает ИА «Хабаровский край сегодня».
Авторы туристического справочника уделили особое внимание памятным местам и объектам, связанным с важнейшими событиями в истории региона и страны. Он содержит информацию об освоении Приамурья, о гражданской войне на Дальнем Востоке, периоде индустриализации, Великой Отечественной войне. Также издание содержит раздел, посвященный послевоенному времени, современности.
— Новый путеводитель поможет жителям и туристам по-новому взглянуть на историю региона и станет удобным помощником для знакомства с его культурным и историческим наследием, — отметили в министерстве туризма Хабаровского края.
Построен справочник по принципу ленты времени, где каждая дата имеет значение как для всей страны, так и для Хабаровского края. А выпуск его приурочили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Изучить и получить путеводитель можно в Краевом визит-центре «Амурский утес», на информационной стойке в аэропорту Хабаровска.