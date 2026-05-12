В Хабаровском крае рыбаки наращивают вылов минтая в Охотском море

Рыбопромысловый флот продолжает работу в Охотском море и на Дальнем Востоке.

В Хабаровском крае сохраняются стабильные темпы промышленного рыболовств, — сообщает Комитет рыбного хозяйства Правительства Хабаровского края.

По данным ведомства, продолжается круглогодичный промысел минтая в Восточно-Сахалинской подзоне Охотского моря. Также на Восточной Камчатке и в Охотском море специализированные суда ведут добычу трески и палтуса с приловом ската.

Общий вылов по этим направлениям составил 7,7 тысячи тонн.

Отдельно ведётся промысел крабов и северной креветки на Восточной Камчатке и Западном Сахалине. Здесь работают суда пяти компаний, общий вылов достиг 4,6 тысячи тонн.

Всего с начала промыслового периода вылов составил 203,4 тысячи тонн. По минтаю — 150,5 тысячи тонн, что на 6,2% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

В отрасли отмечают, что темпы добычи остаются стабильными и соответствуют сезонным планам.