В Хабаровском крае рыбаки наращивают вылов минтая в Охотском море

В Хабаровском крае сохраняются стабильные темпы промышленного рыболовств, — сообщает Комитет рыбного хозяйства Правительства Хабаровского края.
По данным ведомства, продолжается круглогодичный промысел минтая в Восточно-Сахалинской подзоне Охотского моря. Также на Восточной Камчатке и в Охотском море специализированные суда ведут добычу трески и палтуса с приловом ската.
Общий вылов по этим направлениям составил 7,7 тысячи тонн.
Отдельно ведётся промысел крабов и северной креветки на Восточной Камчатке и Западном Сахалине. Здесь работают суда пяти компаний, общий вылов достиг 4,6 тысячи тонн.
Всего с начала промыслового периода вылов составил 203,4 тысячи тонн. По минтаю — 150,5 тысячи тонн, что на 6,2% выше уровня аналогичного периода прошлого года.
В отрасли отмечают, что темпы добычи остаются стабильными и соответствуют сезонным планам.