«Спартак‑Волгоград» вышел в финал Евразийской ватерпольной лиги

Волгоградский «Спартак» пробился в финал Евразийской ватерпольной лиги, одолев в полуфинале астраханское «Динамо‑СШОР». Решающая победа пришлась на четвёртый матч серии, который прошёл 11 мая в Астрахани, в бассейне СЗК «Звёздный». Итоговый счёт встречи — 11:8 в пользу волгоградцев.

Матч, от которого зависела судьба путёвки в финал, получился напряжённым и продемонстрировал бойцовский характер спартаковцев.

Встреча началась динамично: хозяева дважды отправлялись на скамейку штрафников, и спартаковцы успешно реализовали численное преимущество. Отличились Роман Усов и Михаил Рудай — эти голы задали тон стартовой четверти. В дальнейшем игра выровнялась, команды обменялись голами, но волгоградцы сохранили инициативу и завершили период со счётом 3:1 в свою пользу.

Во второй четверти темп игры несколько снизился: игроки дорожили мячом, стараясь минимизировать ошибки в обороне. Астраханцы отличились дважды, сократив отставание. «Спартак» ответил точным броском Михаила Иванкова — период завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев бассейна. Общий счёт после двух четвертей составил 4:3 в пользу гостей, что сохраняло интригу перед большим перерывом.

После отдыха команды вышли с явным намерением решить вопрос о победителе в свою пользу. Игра пошла живее: атаки стали острее, а вратари — чаще вступать в игру. К разочарованию местных болельщиков, волгоградцы оказались точнее: в третьей восьмиминутке они выиграли отрезок со счётом 3:2.

В последней четверти оба клуба приложили максимум усилий, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. Астраханцы пытались отыграться, но «Спартак» демонстрировал хладнокровие и дисциплину. В финальной перестрелке преуспели красно-белые: на каждый гол динамовцев Константин Шейкин отвечал своим точным броском. К его усилиям подключились Владимир Нежинский и Михаил Иванков, чьи голы окончательно сломили сопротивление хозяев. Четвёртая четверть завершилась победой «Спартака» со счётом 4:3, а итоговый результат матча — 11:8 в пользу волгоградской команды.

«Динамо-СШОР» (Астраханская область) — «Спартак-Волгоград» — 8:11 (1:3, 2:1, 2:3, 3:4).

11 мая. Астрахань. Playoff ½ финала. Бассейн СЗК «Звёздный».

Судьи: Аркадий Воеводин (Москва), Эдуард Васенин (Казань).

«Динамо-СШОР»: Корнеев — Балакирев (1), Емельянов (1), Рачителев, Яхтин (2), Сыкалов (1), Барабушка (1) — Саратов, Никитский, Зайцев, Васильев, Крылов, Солдатов, Деревенский (2).

«Спартак-Волгоград»: Федотов — Усов (1), Носаев, Нежинский (1), Рудай (1), Шейкин (3), Шайхутдинов (1) — Буров, Шулев, Еськов, Иванков (2), Жабкин, Андрюков, Буланаев (2).

Выигранные спринты: 4 — 0.

5-метровые/голы: 1/1 — 0/0.

Удаления: 8 — 13.

В решающем противостоянии за звание чемпиона России «Спартак-Волгоград» встретится с командой «КОС-Синтез» из Казани. Зрелищное противостояние двух принципиальных соперников определит обладателя главного трофея сезона.

Александр Веселовский.

Фото: пресс-служба «Спартак-Волгоград».