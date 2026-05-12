«Спартак‑Волгоград» вышел в финал Евразийской ватерпольной лиги

В последней четверти оба клуба приложили максимум усилий, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. Астраханцы пытались отыграться, но «Спартак» демонстрировал хладнокровие и дисциплину. В финальной перестрелке преуспели красно-белые: на каждый гол динамовцев Константин Шейкин отвечал своим точным броском. К его усилиям подключились Владимир Нежинский и Михаил Иванков, чьи голы окончательно сломили сопротивление хозяев. Четвёртая четверть завершилась победой «Спартака» со счётом 4:3, а итоговый результат матча — 11:8 в пользу волгоградской команды.