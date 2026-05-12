В Самарской области выполнили 95% плана весенней посадки леса

В Самарской области к началу мая выполнили 95% плана весенней посадки леса. В 2026 году работы по лесовосстановлению и лесоразведению пройдут на площади более 850 гектаров в 16 лесничествах региона. Часть посадок запланирована на осень. Об этом сообщили в минприродны Самарской области.