Топ дефицитных профессий: кому в Казахстане проще всего найти работу

«Данный перечень включает более 50 востребованных профессий. В их число входят высококвалифицированные специалисты в сфере информационных технологий, здравоохранения, инженерии и креативной индустрии. Соответствие перечню дает высококвалифицированным иностранным специалистам право на получение разрешения на постоянное проживание в Казахстане и служит инструментом привлечения кадров в приоритетные отрасли», — сообщили в Минтруда.