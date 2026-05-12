Роспотребнадзор назвал регионы с наибольшим числом обращений из-за укусов клещей

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что клещи в России могут переносить не только энцефалит, но и вирусы Бейджи, найроварус, Мукава и Нуомин (Лесное). Как писал KP.RU, на Северо-Западе страны ученые уже обнаружили эти возбудители — раньше их выделяли у людей в Китае и Японии. В ведомстве уточнили, что российские вирусы не идентичны азиатским, и их опасность для человека требует дополнительных исследований.