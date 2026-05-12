Роспотребнадзор назвал регионы с наибольшим числом обращений из-за укусов клещей

Роспотребнадзор: от укусов клещей пострадали более 43 тысяч россиян.

Источник: Комсомольская правда

С начала сезона в России зафиксировано более 43 тысяч обращений в медицинские организации из-за укусов клещей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, наибольшее число укусов зарегистрировано в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской, Самарской областях, Алтайском и Краснодарском краях, Республике Алтай и Санкт-Петербурге.

От клещевого энцефалита уже привито 2,2 миллиона граждан, уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что клещи в России могут переносить не только энцефалит, но и вирусы Бейджи, найроварус, Мукава и Нуомин (Лесное). Как писал KP.RU, на Северо-Западе страны ученые уже обнаружили эти возбудители — раньше их выделяли у людей в Китае и Японии. В ведомстве уточнили, что российские вирусы не идентичны азиатским, и их опасность для человека требует дополнительных исследований.