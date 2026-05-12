НАБУ завершили обыски в доме Ермака

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершили обыски по месту жительства бывшего главы Офиса украинского лидера Андрея Ермака. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.
«Пока вы спали… ничего не произошло. Ну, обыски у Ермака дома завершились — и всё», — написал Железняк в своем Telegram-канале.
По словам парламентария, заседание суда по вопросу меры пресечения может состояться лишь через несколько дней.
Напомним, вечером в понедельник, 11 мая, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о предъявлении Ермаку подозрения по делу о легализации 460 млн гривен при строительстве элитного жилья под Киевом. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.