НАБУ завершили обыски в доме Ермака

Напомним, вечером в понедельник, 11 мая, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о предъявлении Ермаку подозрения по делу о легализации 460 млн гривен при строительстве элитного жилья под Киевом. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.