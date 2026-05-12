«Ростов» закрепился на 10-й строчке в РПЛ после победы над «Акроном»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба похвалил команду.

11 мая в 29-м туре РПЛ на «Самара Арене» «Ростов» обыграл «Акрон» со счётом 3:1. Дончане уверенно начали матч: на 21-й минуте забил Кирилл Щетинин, на 39-й — Мохаммад Мохеби, на 42-й защитник хозяев Умару Сако срезал мяч в свои ворота, а в добавленное время первого тайма Виктор Мелехин установил окончательный счёт.

Во втором тайме темп спал, команды провели замены. На 72-й минуте Щетинина и Сулейманова заменили Игнатов и Роналдо. Жёлтые карточки получили Миронов, Вахания («Ростов») и Лончар («Акрон»). Хозяева пытались атаковать, но оборона гостей сыграла надёжно.

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба похвалил команду: «Ребята молодцы, хорошо отработали оба тайма. Есть мотивация на следующий тур, особенно против “Зенита”».

Победа позволила «Ростову» закрепиться на 10-м месте в таблице РПЛ. «Акрон» остался 13-м, и теперь ключевым для тольяттинцев станет матч с «Крыльями Советов».

