В Казахстане засеют более 23,8 млн гектаров в 2026 году — Минсельхоз

АСТАНА, 12 мая — Sputnik. Общая посевная площадь составляет 23,8 млн га, что на 180 тысяч га превышает уровень прошлого года, заявил на заседании правительства вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.
«Площадь пшеницы сократится на 125 тысяч га и составит 12,1 млн га. Для сокращения нагрузки на водные ресурсы оптимизированы площади риса на 20,2 тысячи га. При этом площади хлопчатника под капельным орошением увеличатся на 29,8 тысячи га», — подчеркнул вице-министр.
По словам вице-министра, площадь масличных культур превысит 4 млн га, кормовых — 3,3 млн га.
А чтобы обеспечить сырьем проекты по переработке, площадь под кукурузу расширят до 265 тысяч га, а посадки картофеля увеличатся на 10 тысяч га.
«Утвержденная структура посевов позволит получить необходимый объем урожая и учесть конъюнктуру внешнего спроса», — считают в министерстве.
В ведомстве убеждены, что диверсификация и акцент на высокорентабельные культуры позволят обеспечить внутренний рынок социально значимыми товарами и снизить риски колебания цен.