Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане засеют более 23,8 млн гектаров в 2026 году — Минсельхоз

При этом под пшеницу отведено на 125 тысяч гектаров меньше, чем в 2025 году.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 12 мая — Sputnik. Общая посевная площадь составляет 23,8 млн га, что на 180 тысяч га превышает уровень прошлого года, заявил на заседании правительства вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.

«Площадь пшеницы сократится на 125 тысяч га и составит 12,1 млн га. Для сокращения нагрузки на водные ресурсы оптимизированы площади риса на 20,2 тысячи га. При этом площади хлопчатника под капельным орошением увеличатся на 29,8 тысячи га», — подчеркнул вице-министр.

По словам вице-министра, площадь масличных культур превысит 4 млн га, кормовых — 3,3 млн га.

А чтобы обеспечить сырьем проекты по переработке, площадь под кукурузу расширят до 265 тысяч га, а посадки картофеля увеличатся на 10 тысяч га.

«Утвержденная структура посевов позволит получить необходимый объем урожая и учесть конъюнктуру внешнего спроса», — считают в министерстве.

В ведомстве убеждены, что диверсификация и акцент на высокорентабельные культуры позволят обеспечить внутренний рынок социально значимыми товарами и снизить риски колебания цен.