Когда пройдут следующие длинные выходные. Осталось ждать не так долго

Следующие длинные выходные в России пройдут с 12 по 14 июня (с пятницы по воскресенье), следует из производственного календаря на 2026 год.
Длинные выходные приурочены к Дню России, который отмечается в пятницу, 12 июня. В четверг, 11 июня, россиян ждет сокращенный рабочий день.
Всего в следующем месяце 30 дней, из них 21 рабочий и девять выходных и праздничных.
Длинные выходные в 2026 году
Всего в 2026 году 365 дней, из которых при пятидневной рабочей неделе 247 рабочих дней и 118 праздничных и выходных. Россияне отдыхали три дня подряд с 21 по 23 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Продолжительные выходные были приурочены к празднованию Дня защитника Отечества, Международного женского дня, 1 Мая и Дня Победы.
После длинных выходных в июне следующий дополнительный выходной выпадает на среду, 4 ноября, когда отмечается День народного единства. Вторник, 3 ноября, — сокращенный предпраздничный день. Последним рабочим днем в декабре 2026-го станет среда, 30 декабря. 31 декабря — нерабочий день.
Производственный календарь на 2027 год
На днях Минтруд представил проект производственного календаря на 2027 год. Он предполагает, что новогодние каникулы продлятся 11 дней: с 31 декабря по 10 января. Также из проекта следует, что в следующем году пять раз будут выходные по три дня: с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня.
Кроме того, в 2027 году будут и четырехдневные выходные — с 4 по 7 ноября (с четверга по воскресенье). 31 декабря 2027 года — нерабочий день.