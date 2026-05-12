«Красносельские Мальдивы» получили официальный статус

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Новый геологический памятник природы местного значения «Красносельские Мальдивы» появился в Гродненской области, следует из решения Волковысского райисполкома № 292, официально опубликованного на Национальном правовом интернет-портале во вторник.

Источник: Sputnik.by

В документе подробно описаны географические координаты этих меловых карьеров, которые расположены южнее поселка Красносельский.

«Управление памятником природы осуществляется государственным учреждением “Волковысский районный туристический информационный центр”, ОАО “Красносельскстройматериалы”, — сказано в решении.

Меловые карьеры ранее получили неофициальное название «Белорусские Мальдивы» или «Красносельские Мальдивы» за бирюзовый цвет воды, которая скопилась в них.

Локация стала очень популярной как среди жителей Беларуси, так и туристов из России как живописное место для фотографирования. Некоторые туристы начали купаться в карьерах, что может быть опасно для жизни из-за резкого перепада глубины, достигающей 50 метров. Купание в карьерах по соображениям безопасности было запрещено.

Несколько лет назад там была обустроена смотровая площадка.