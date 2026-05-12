В Прикамье сотрудники ГИБДД задержали мужчину, угрожавшего продавцу ножом

Злоумышленник взял продукты и алкоголь с полок и не заплатил.

Сотрудники ГИБДД в Прикамье задержали мужчину, угрожавшего ножом продавцу в магазине, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

В дежурную часть полиции Октябрьского поступил звонок из поселкового магазина о краже. Мужчина взял с полки алкоголь и еду и направился к выходу, не заплатив. Продавец преградила ему дорогу, но злоумышленник достал из рукава предмет, похожий на нож, и заявил, что всё равно уйдёт.

Женщина испугалась и пропустила его. Полицейские изучили запись с камер наблюдения и вычислили личность нападавшего.

Экипаж ДПС во главе с начальником Госавтоинспекции Гюзелией Саитовой и инспектором Даниилом Зиалтдиновым выехал по адресу подозреваемого. По дороге они заметили мужчину, подходящего по приметам, и задержали его. При нём были похищенные товары.

Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Его заключили под стражу.