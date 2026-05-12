Краснокнижные гуси возвращаются на север Красноярского края после зимовки

После зимовки в Китае в Эвенкию возвращается сибирский таёжный гуменник, сообщают в администрации природного заповедника «Тунгусский». В период весенней миграции таёжный гуменник останавливается на территории заповедника для выведения потомства. Эти птицы — гнездовые эндемики России, то есть строят гнёзда и выводят потомство исключительно на территории России. Включены в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Красноярского края как уязвимый и сокращающийся в численности подвид. Осенью гуси покинут территорию Красноярского края, чтобы отправиться до весны в Китай, а затем вновь вернуться в заповедник — для гнездования. В администрации заповедника «Тунгусский» подчеркнули, что на территории России охота на сибирского таёжного гуменника запрещена.