Сеть кондитерских «Кузина» признали банкротом в Новосибирске

Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом ООО «Кузина», управлявшее известной сетью кондитерских. Решение было вынесено 7 мая.

Источник: Сиб.фм

В отношении компании открыли конкурсное производство сроком на пять месяцев — до 7 октября 2026 года. Суд применил упрощённую процедуру банкротства по признакам отсутствующего должника. Обычно такой механизм используют в случаях, когда руководство организации невозможно установить или найти.

Инициатором разбирательства выступила межрайонная ИФНС № 7 по Омской области. Налоговая служба потребовала взыскать задолженность по налогам и сборам на сумму около 3,87 млн рублей.

Решение суда пока не вступило в окончательную силу и может быть обжаловано.

Ранее с финансовыми претензиями столкнулась и управляющая сетью кофеен «Кузина» Евгения Головкова. В прошлом году налоговая инициировала её банкротство из-за долга свыше 3 млн рублей, а в марте суд ввёл процедуру реструктуризации задолженности.