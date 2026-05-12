Сеть кондитерских «Кузина» признали банкротом в Новосибирске

В отношении компании открыли конкурсное производство сроком на пять месяцев — до 7 октября 2026 года. Суд применил упрощённую процедуру банкротства по признакам отсутствующего должника. Обычно такой механизм используют в случаях, когда руководство организации невозможно установить или найти.
Инициатором разбирательства выступила межрайонная ИФНС № 7 по Омской области. Налоговая служба потребовала взыскать задолженность по налогам и сборам на сумму около 3,87 млн рублей.
Решение суда пока не вступило в окончательную силу и может быть обжаловано.
Ранее с финансовыми претензиями столкнулась и управляющая сетью кофеен «Кузина» Евгения Головкова. В прошлом году налоговая инициировала её банкротство из-за долга свыше 3 млн рублей, а в марте суд ввёл процедуру реструктуризации задолженности.