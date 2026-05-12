Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В каких регионах чаще всего кусают клещи

С начала сезона в России более 43 тысяч человек обратились в больницы после укусов клещей. Больше всего случаев было выявлено в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской, Самарской областях, а также в Алтайском и Краснодарском краях, Республике Алтай и Санкт-Петербурге.

Источник: URA.RU

«Наибольшее число укусов клещей зарегистрировано в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской, Самарской областях, Алтайском и Краснодарском краях, Республике Алтай и в Санкт-Петербурге», — говорится на сайте Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что ситуация с клещевыми инфекциями остается стабильной.

На данный момент более 2,2 миллиона человек уже поставили прививку от клещевого энцефалита. Специалисты также продолжать проводить обработку мест, где часто бывают люди, включая территории школ и детских лагерей. Уже обработано более 46 тысяч гектаров.

С начала сезона более 43 тысяч человек обратились в медцентры после укуса. В Роспотребнадзоре напоминают: лучшая защита — вакцинация. Ее рекомендуют жителям опасных регионов и тем, кто туда едет. Также советуют пользоваться репеллентами, специальными средствами против клещей и носить защитную одежду.

Ранее URA.RU рассказывало, что делать при укусе клеща. В первую очередь, его нужно как можно быстрее извлечь, вращая против часовой стрелки, лучше всего специальной клещевой отверткой, захватывая у самой кожи. После удаления место укуса надо продезинфицировать, а паразита по возможности сохранить в закрытой емкости для анализа.

Нельзя использовать масло или лак для ногтей, а также допускать резких рывков, чтобы головка клеща не осталась в коже. В этом сезоне помимо энцефалита и болезни Лайма появилась дополнительная угроза — африканские клещи — переносчики крымско-конголезской геморрагической лихорадки, которая намного опаснее для человека.