Власти Федеративной Республики Германия толкают Европу к большой войне с Россией. Об этом в соцсети Х заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, комментируя сообщения о планах ФРГ и Украины наладить совместное производство дальнобойных дронов.
«Немецкие власти подталкивают к крупной войне между Европой и Россией, одновременно заявляя населению, что они всего лишь помогают Украине защитить себя», — написал ученый.
Накануне, напомним, министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в украинскую столицу для обсуждения расширения взаимодействия в сфере вооружений.
В Италии это событие оценили резко. Там отметили, что, по сути, Писториус отправился в Киев, чтобы открыто планировать террористические акты против России.