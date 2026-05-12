Сайгаки обосновались на новой территории в России, где их не было 20 лет

Сайгаки — уникальный вид степных антилоп — появился 50−70 тысяч лет назад. Они пережили саблезубых тигров, шерстистых мамонтов и сохранили свой первозданный облик.
Сайгаки прекрасно переносят как жару, так и мороз. У них особый нос-хоботок, который нависает над ртом, задерживая степную пыль, а зимой прогревая холодный воздух, прежде он попадет в легкие.
В России сайгаки занесены в Красную книгу РФ. Их можно встретить в Астраханской, Волгоградской, Самарской областях. И не только. В этом году они вернулись в Оренбургскую область.
Светлые пятна на черной земле.
Самая большая территория для воспроизводства и сохраняя популяции сайгаков находится в Калмыкии, в заповеднике «Чёрные земли». После усиления борьбы с браконьерством и создания спокойных уголков сайгаки начали здесь активно размножаться.
И на «чёрных» землях стало появляться все больше «светлых пятен» — сайгаков. «В 2025 году их численность удалось поднять до 53 тысяч особей. По нашим оценкам, уже к 2030 году их может стать около 200 тысяч», — сообщил замдиректора по научной работе заповедника Антон Абушин.
Сайгаков изучают не только в заповеднике, но и по всей республике: проводят опросы животноводов и фермеров. Они сообщают о местах, где и в каком количестве видели степных антилоп. Государственные инспекторы объезжают территории, фиксируют встречи с сайгаками и их количество. Научные сотрудники два раза в год, во время сезона размножения в декабре и во время рождения молодняка в начале мая, подсчитывают особей с помощью квадрокоптера.
Создать положительный образ.
В Волгоградской области реализуют программу по сохранению Волго-Уральской популяции сайгака. Она рассчитана до 2030 года и предусматривает охрану путей миграции животных, современную систему мониторинга и экологическое просвещение.
Специально для инспекторов охотнадзора приобрели автомобиль повышенной проходимости. За год специалисты провели 60 рейдов и зафиксировали более 50 тысяч сайгаков в районах Заволжья. Значит, растет поголовье популяции, расширяется зона ее обитания в западном направлении.
«Экологическое просвещение — важнейшая часть нашей работы по охране этих уникальных животных, — рассказал зампредседателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Елена Православнова. — Проводим разъяснительные беседы с охотниками и местными жителями, стараемся сформировать у людей положительный образ сайгака».
Накормить и напоить.
В Богдинско-Баскунчакском заповеднике в Астраханской области сайгаки постоянно не обитают. Они заходят сюда во время сезонных миграций с территории Казахстана. Инспекторы ведут здесь круглосуточное патрулирование и не только заповедника, но и прилегающих территорий.
Особое внимание уделяют воде: в засушливых степях почти нет доступных водоемов, где животные могут утолить жажду. Поэтому работники заповедника сооружают и регулярно наполняют искусственные поилки. А для питания животных устраивают небольшие оазисы, засеянные многолетними травами. Работникам заповедника помогают фермеры и чабаны, которые сообщают о перемещениях сайгаков. А ученые для детей и подростков проводят лекции, экскурсии и интерактивные занятия в визит-центре.
«Комплексный подход — сочетание строгой охраны, заботы и просвещения — дает надежду на то, что популяция сайгака не только сохранится, но и будет расти», — уверена замдиректора по экологическому просвещению Богдинско-Баскунчакского заповедника Мария Климова.
Здравствуйте, Степаны!
В конце 2025 года сайгаки вернулись и в степи Оренбургской области. В январе 2026 года антилопу впервые за 20 лет заметили в заказнике «Светлинский».
А уже в марте сайгаки перестали быть здесь редкими гостями. И приобрели статус постоянных обитателей. Местные жители даже дали им новое название — Степаны (от слов «степная антилопа»).
Справка «РГ».
Задача национального проекта «Экологическое благополучие» — сохранение природы России. Под особой охраной и заботой — 17 видов животных: дальневосточный леопард, амурский тигр, переднеазиатский леопард, стерх, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран (аргали), дзерен, белый медведь, охотоморские популяции гренландского и серого китов, дрофа, северный олень, выхухоль и соколообразные птицы.