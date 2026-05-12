Пленэр на Тунгуске под Хабаровском закончится краевой молодёжной выставкой

Молодые художники побывали на творческой даче краевого отделения Союза художников Хабаровского края в Новокаменке, они стали участниками проекта «Академичка на Тунгуске», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Для того, чтобы пленэр стал временем интенсивной учебы, в крупнейший город Дальнего Востока пригласили двух профессиональных живописцев из центральной части России, которые преподавали молодым художникам основы мастерства.
Ребята все дни много писали окрестные дома и дачи, пейзажи, портреты, наслаждались весенней красотой горной речки Тунгуски и пробуждающейся природой.
Лучшие работы отберут для выставки, которая откроется в «Арт-подвальчике» Хабаровского краевого благотворительного фонда культуры 2 июня.
А уже в сентябре в галерее имени Федотова состоится большая краевая молодежная выставка, на ней так же будут представлены наиболее удачные работы ребят. К вернисажу обязательно издадут солидный каталог, так что они попадут в историю.
Восемь участников пленэра, которые проявили себя особенно интересно, смогут в конце августа поехать в Тверскую область на академическую дачу имени Ильи Репина.
Они смогут познакомиться с такими же молодыми художниками из других регионов.
— В прошлом году подобный пленэр мы уже устраивали, — сказал председатель краевого отделения Союза художников России Алексей Авдеев. — Еще один грант — президентский предполагал мастер-классы по выделке рыбьей кожи, участникам проекта показывали, как сделать несложные поделки из природного материала. В перспективе самые усидчивые и трудолюбивые могут освоить и шить более сложные вещи.
Занятия по выделке кожи оказались настолько популярны, что в этом году их посещают не только молодые люди, но и взрослые. Участники осваивают традиционные ремесла народов, живущих вдоль Амура.
По словам, Алексея Авдеева, на их творческой даче пора делать Дом творчества, где работали бы профессиональные художники и учили всех желающих обработке рыбьей кожи, плетению лозой, берестой.
Союз художников может привлечь для такой работы знающих и умеющих мастеров, которые покажут основы истинного ремесла. Это расширит возможности тех, кто ищет себя, и даст возможность людям, которые приедут на Тунгуску, увидеть красоту этих мест.