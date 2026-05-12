Клещи активизировались в нацпарке «Красноярские Столбы»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В национальном парке «Красноярские Столбы» начался сезон активности иксодовых клещей.
Специалисты предупреждают посетителей о необходимости соблюдать особую осторожность при прогулках по территории. Активность клещей в парке традиционно начинается весной, с первыми проталинами. Наиболее опасный период — со второй половины мая до середины июня. При этом в жаркую или прохладную погоду активность паразитов снижается.
Клещи обитают в траве и кустарниках на высоте до 70 см и не поднимаются на деревья и не «прыгают» на людей. Посетителям рекомендуют использовать закрытую одежду, осматривать себя во время прогулок и применять репелленты.
Также важно не затягивать с удалением клеща при укусе — лучше сделать это сразу на месте и обратиться за медицинской помощью.
По данным отдела науки, Столбы являются природным очагом клещевых инфекций. В последние годы средние показатели зараженности составляют около 2,4% по клещевому энцефалиту и до 45,2% по боррелиозу.
В нацпарке также напоминают, что обработка от клещей на особо охраняемых природных территориях запрещена.