В офисе Зеленского впервые прокомментировали задержание Ермака

Киев считает преждевременным комментировать задержание бывшего главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, пока продолжаются следственные действия. Об этом сообщил советник главы киевского режима Дмитрий Литвин, его слова приводит издание «РБК-Украина».
«Как видим, процессуальные действия еще происходят, пока рано давать оценки», — сказал советник Зеленского.
Напомним, Украину потряс новый коррупционный скандал. Вечером в понедельник, 11 мая, в Киеве задержали бывшего главу офиса Зеленского. Его обвинили в легализации 460 млн гривен (10,5 млн долларов) через проект элитного строительства «Династия» под Киевом.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) установили, что Ермак участвовал в организованной группе, отмывавшей деньги. За это ему предъявлены обвинения по ст. 209 УК Украины, предусматривающей наказание до пятнадцати лет лишения свободы и конфискацию имущества. После задержания прошли обыски на Банковой и в квартире чиновника.