Нижегородку задержали за фиктивную регистрацию двух иностранцев

В Нижнем Новгороде выявлено незаконное оформление иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
По данным правоохранителей, 52-летняя нижегородка, не имея официального трудоустройства, прописала в своей квартире двух приезжих иностранцев. При этом она осознавала, что фактически они там проживать не будут. Женщина рассчитывала на получение денег за эту услугу.
По данному факту заведено уголовное производство. Обвиняемой избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Правоохранительные органы обращают внимание жителей города на то, что игнорирование установленного порядка регистрации иностранцев чревато для них уголовным преследованием.
