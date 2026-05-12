Банк заплатил екатеринбурженке 400 тысяч рублей за частые звонки

На Урале банк позвонил должнице 55 раз и получил штраф.

Источник: Комсомольская правда

С заявлением в ГУФССП России по Свердловской области обратилась сама пострадавшая.

С ее слов, между ней и банком был заключен договор о комплексном банковском обслуживании, по которому образовалась задолженность. В течение месяца на сотовый телефон женщины поступило 55 звонков от банка с требованием вернуть долг.

— Сотрудники банка превышали при взаимодействии с гражданкой допустимое количество телефонных переговоров, а именно более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц, также не соблюдали установленные законом временные промежутки, — сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

После заявления екатеринбурженки приставы провели проверку. Замруководителя регионального ГУФССП привлек банк к административной ответственности по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и назначил штраф 400 тысяч рублей. Сумма выплачена в полном объеме.