Отсрочка от армии за 350 тыс. тенге: врача осудили в Акмолинской области

Целиноградский районный суд Акмолинской области рассмотрел уголовное дело в отношении врача районной поликлиники
Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Акмолинской области, Целиноградский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении врача районной поликлиники, обвиняемого в мошенничестве с использованием служебного положения (ст. 190 ч. 3 п. 4 УК).
Суть дела
С октября по декабрь 2025 года врач ввёл в заблуждение трёх молодых людей, предложив им отсрочку от военной службы на условии оплаты услуги. Потерпевшие перечислили по 350 тысяч тенге на счёт медработника, которые он распорядился по своему усмотрению, причинив материальный ущерб.
Признание вины и возмещение ущерба
В суде мужчина вину признал, раскаялся в содеянном и возместил материальный ущерб каждому потерпевшему в полном объёме. Потерпевшие показали, что ущерб возмещён, претензий к подсудимому не имеют.
Назначение наказания
Суд учёл смягчающие обстоятельства: чистосердечное раскаяние, признание вины и возмещение ущерба.
Приговором суда врачу назначено наказание в виде ограничения свободы на 3 года 6 месяцев и лишения права заниматься оказанием медицинских услуг на 1 год. В отношении него установлен пробационный контроль на весь срок ограничения свободы.
Судебный акт не вступил в законную силу.