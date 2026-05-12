Подросток избил педагога в коридоре школы под Алматы

В Казнете опубликовали кадры потасовки. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как в школьном коридоре беседуют учитель и школьник. Неожиданно подросток начинает избивать собеседника.
Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в уполномоченные органы.
В пресс-службе ДП Алматинской области 12 мая 2026 года уточнили, что по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетним в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
«По предварительным данным, около 09:00 в одной из средних школ села Шамалган между несовершеннолетним и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого последнему были причинены телесные повреждения. В настоящее время несовершеннолетний доставлен в полицию», — добавили детали стражи порядка.
Теперь идут следственные мероприятия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.
«По результатам расследования будет принято решение в соответствии с действующим законодательством».Пресс-служба ДП Алматинской области.
Немного ранее в Министерстве внутренних дел с сожалением отмечали, что подростки активно распространяют ложные сообщения о якобы готовящихся взрывах, поджогах и других угрозах.