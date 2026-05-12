BBC: Пять стран бойкотировали Евровидение из-за Израиля

Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения отказались отправлять участников и транслировать музыкальный конкурс Евровидение-2026 из-за допуска Израиля на шоу. Об этом 11 мая сообщил телерадиовещатель BBC.
Там отметили, что у стран были разные причины отказаться от участия, но все они были так или иначе связаны с Израилем. Так, бойкотирующие обвинили их в геноциде и военных преступлениях в секторе Газа, в то время как телеканалы считают, что участие еврейского государства, так же как и Украины, создает несправедливые по сравнению с другими участниками условия.
— Страна, оказавшаяся в состоянии конфликта, создает еще большую конкуренцию. Необходимо создать равные условия, потому что сейчас их нет, — заявил один из представителей отказавшейся страны в беседе с радиостанцией.
Скандал с участием Израиля тянется с прошлого года: так, в декабре лауреат, швейцарский певец Nemo отказался от своей награды в знак протеста против допуска к участию в конкурсе в 2026 году еврейского государства.
Также стало известно, что Исландия не отправит своего представителя на конкурс Евровидение-2026 из-за участия Израиля в мероприятии.