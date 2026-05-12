Назван простой способ вдвое снизить риск нездорового старения клеток

Новое Исследование показывает, что употребление фруктов и чашки кофе в день может вдвое снизить риск нездорового старения клеток. Диета, богатая полифенолами, может снизить вероятность укорочения концов ДНК, что связано с возрастными заболеваниями.
Исследования показывают, что употребление фруктов и выпивание чашки кофе в день может вдвое снизить риск нездорового старения клеток, пишет The Guardian.
Известно, что продукты, богатые полифенолами, такие как ягоды, яблоки, кофе, какао и чай, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, но новое исследование показало, что они также связаны с меньшим риском укорочения теломер — «концов» или колпачков ДНК, которые, будучи короче, увеличивают риск о гибели клеток и нездоровом старении, рассказывает The Guardian.
Исследователи из Университета Наварры в Памплоне, Испания, измерили длину теломер в образцах, взятых у более чем 1700 взрослых людей в 2008 году, а также в 2015 году, и оценили общее потребление участниками полифенолов.
Исследование, представленное в этом году на Европейском конгрессе по борьбе с ожирением в Стамбуле, показало, что по сравнению с теми, кто потреблял меньше всего полифенолов, у тех, в рационе которых их было больше всего, риск укорочения теломер был на 52% ниже.
Умеренное потребление кофе (до одной чашки в день) оказалось связано с уменьшением риска укорочения теломер на 26% по сравнению с теми, кто его не употреблял, в то время как употребление четырех-пяти порций фруктов в день также было связано с меньшим риском: участники, потреблявшие больше фруктов, имели на 29% меньший риск укорочения теломер. теломеры по сравнению с теми, кто ел меньше всего.
Исследователи не обнаружили влияния других продуктов, богатых полифенолами, таких как оливковое масло, красное вино и овощи, на риск укорочения теломер.
Более короткие теломеры связаны с более высоким риском развития ряда возрастных заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет 2 типа, некоторые виды рака и общую смертность.
Изабелла Кури Гусман, ведущий автор исследования, рассказывает: «Наши результаты указывают на более широкий смысл: диета, богатая полифенолами, включая такие продукты, как фрукты и кофе, может быть одним из элементов головоломки в поддержании здорового клеточного старения. Речь идет не об одном “омолаживающем” продукте, а о совокупном эффекте ежедневного выбора рациона питания с течением времени».
Комментируя полученные результаты, Ана Родригес-Матеос, профессор питания человека в Королевском колледже Лондона, отмечает: «Полифенолы связаны с более низким риском возрастных заболеваний, включая болезни сердца и снижение когнитивных способностей. Клинические исследования показывают, что потребление этих соединений может снижать кровяное давление и поддерживать работу кровеносных сосудов и мозга с возрастом. Это исследование дополняет растущее число доказательств того, что рацион, богатый полифенолами, может способствовать более здоровому старению.».
Гюнтер Кунле, профессор диетологии Университета Рединга, призывает к осторожности, поскольку точно измерить потребление полифенолов очень сложно.
«Неудивительно, что диета, богатая фруктами и овощами, потенциально полезна для здоровья, — добавил он. — Диета, богатая растительной пищей, связана с удлинением теломер и потенциально более здоровым старением. Но поскольку растительные продукты являются основным источником полифенолов, очень трудно определить, связано ли это более здоровое старение именно с полифенолами или с тем, что мы придерживаемся здорового питания, богатого фруктами и овощами».