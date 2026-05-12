Почти 570 нарушений выявили в пассажирских поездах Казахстана

«За четыре месяца текущего года контрольные мероприятия проведены в 280 пассажирских поездах. По итогам проверок выявлено 569 нарушений Правил перевозок пассажиров, 88 безбилетных пассажиров, а также 1308 кг неоформленного багажа», — говорится в сообщении во вторник.
По данным министерства, в ходе контрольных мероприятий особое внимание уделялось техническому состоянию вагонов, качеству сервисного обслуживания, а также обеспечению условий для людей с инвалидностью и маломобильных пассажиров.
Как уточняется, в целях обеспечения безопасности пассажиров и недопущения эксплуатации подвижного состава, не соответствующего установленным требованиям, были приняты меры реагирования.
В частности, приостановлена эксплуатация девяти пассажирских вагонов.
В ведомстве добавили, что работа по усилению контроля и повышению качества и безопасности пассажирских перевозок будет продолжена.