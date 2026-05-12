Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 570 нарушений выявили в пассажирских поездах Казахстана

Астана. 12 мая. КазТАГ — Нарушения выявлены в сотнях пассажирских поездов Казахстана по итогам проверок за четыре месяца 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта.

Источник: КазТАГ

«За четыре месяца текущего года контрольные мероприятия проведены в 280 пассажирских поездах. По итогам проверок выявлено 569 нарушений Правил перевозок пассажиров, 88 безбилетных пассажиров, а также 1308 кг неоформленного багажа», — говорится в сообщении во вторник.

По данным министерства, в ходе контрольных мероприятий особое внимание уделялось техническому состоянию вагонов, качеству сервисного обслуживания, а также обеспечению условий для людей с инвалидностью и маломобильных пассажиров.

Как уточняется, в целях обеспечения безопасности пассажиров и недопущения эксплуатации подвижного состава, не соответствующего установленным требованиям, были приняты меры реагирования.

В частности, приостановлена эксплуатация девяти пассажирских вагонов.

В ведомстве добавили, что работа по усилению контроля и повышению качества и безопасности пассажирских перевозок будет продолжена.