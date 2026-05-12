О рисках распространения смертельного штамма Андес рассказали нижегородцам

Угроза распространения летального варианта хантавируса, известного как Андес, оценивается как минимальная.
Следует напомнить, что естественный очаг вируса Андес расположен на территории Аргентины и Чили. Показатель летальности данного инфекционного заболевания чрезвычайно высок, достигая 25−40%.
Важно отметить, что в отличие от других разновидностей хантавирусов, передающихся человеку исключительно от грызунов, данный штамм способен распространяться между людьми при тесном контакте.
Текущая эпидемиологическая обстановка носит локальный характер и обусловлена конкретными географическими локациями. Угрозы пандемии хантавируса для более широкого распространения нет. Жителей Нижнего Новгорода, планирующих поездки в Южную Америку, просят воздерживаться от контакта с грызунами и их испражнениями в сельской местности.
