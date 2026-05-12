Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье наградили пожарных за ликвидацию последствий атаки беспилотников

Во время церемонии глава региона поблагодарил пожарных за работу в сложных условиях.

Источник: Комсомольская правда

9 мая губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил сотрудников пожарной охраны, которые участвовали в устранении последствий атаки БПЛА на территории региона. Спасатели получили награды за профессиональные действия, оперативность и мужество при выполнении задач.

Во время церемонии глава региона поблагодарил пожарных за работу в сложных условиях. По словам Дмитрия Махонина, благодаря их слаженным действиям удалось не допустить распространения огня и обеспечить безопасность жителей Прикамья.

Медали «За заслуги перед Пермским краем» получили сотрудники краевой и федеральной противопожарной службы, проявившие высокий профессионализм при ликвидации последствий происшествия. Среди награждённых — пожарные, командиры отделений, водители пожарной техники и сотрудники пожарно-спасательных частей.

Кроме того, благодарственными письмами губернатора отмечены представители Главного управления МЧС России по Пермскому краю, сотрудники пожарно-спасательных отрядов и краевой противопожарной службы. Награды вручены за вклад в обеспечение пожарной безопасности и успешную оперативно-служебную деятельность.

Также стало известно, что нескольким сотрудникам МЧС в соответствии с приказом ведомства были досрочно присвоены очередные специальные звания.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше