Из Ростовской области отправили 38 тонн куриного мяса в Таджикистан

Источник: Коммерсантъ

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия оформило две партии мяса птицы для отправки в Таджикистан. Досмотр и оформление продукции прошли в местах полного таможенного оформления Ростовской области в период с 27 по 30 апреля 2026 года. Общий вес поставки составил 38 тонн, сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты ведомства признали мясо птицы безопасным в ветеринарно-санитарном отношении. Качество и безопасность продукции подтверждены лабораторными исследованиями. Партии полностью соответствуют требованиям страны-импортера.

Мониторинг данных системы «Меркурий» (компонент ФГИС ВетИС) не выявил нарушений, касающихся законности происхождения экспортируемого товара. Разрешение на вывоз продукции оформлялось через автоматизированную систему Аргус.