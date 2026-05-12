Из Ростовской области отправили 38 тонн куриного мяса в Таджикистан

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия оформило две партии мяса птицы для отправки в Таджикистан. Досмотр и оформление продукции прошли в местах полного таможенного оформления Ростовской области в период с 27 по 30 апреля 2026 года. Общий вес поставки составил 38 тонн, сообщили в пресс-службе ведомства.