Магнитная буря накроет Нижний Новгород 15−16 мая

В ближайшие дни нижегородцев ожидают магнитные бури. Последствия вспышек на Солнце метеочувствительные люди могут ощутить 15−16 мая. Прогноз опубликован на сайте my-calend.ru.
Во вторник, среду и четверг геомагнитная обстановка будет спокойной, но в ночь на пятницу сила возмущений достигнет 5 баллов. Такая мощность шторма сохранится вплоть до позднего вечера субботы. 17 и 18 мая магнитная буря будет умеренной — четырехбалльной.
Тем, кто реагирует на геоудары ухудшением самочувствия, обычно рекомендуют избегать стрессовых ситуаций, больше отдыхать и следить за здоровьем.
