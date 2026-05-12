Магнитная буря накроет Нижний Новгород 15−16 мая

Во вторник, среду и четверг геомагнитная обстановка будет спокойной, но в ночь на пятницу сила возмущений достигнет 5 баллов. Такая мощность шторма сохранится вплоть до позднего вечера субботы. 17 и 18 мая магнитная буря будет умеренной — четырехбалльной.